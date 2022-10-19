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РПЦ скупает в Норвегии дома с видом на военные базы
19.10.2022 13:10 Юлия Фрилис

РПЦ скупает в Норвегии дома с видом на военные базы

Российская Православная Церковь скупает в Норвегии дома с видом на военные базы, сообщает норвежская газета Dagbladet.

Недавно РПЦ приобрела несколько объектов недвижимости в Норвегии, пишет издание.

С одного из них открывается полный вид на важнейшую военно-морскую базу страны — Хааконсверн.

Кроме того, в Ставангере бывший священник местной церкви РПЦ владеет недвижимостью рядом с Объединенным военным центром НАТО в Йотто.

"О связях РПЦ и российских спецслужб, пожалуй, напоминать не стоит", - пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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