РПЦ скупает в Норвегии дома с видом на военные базы
Российская Православная Церковь скупает в Норвегии дома с видом на военные базы, сообщает норвежская газета Dagbladet.
Недавно РПЦ приобрела несколько объектов недвижимости в Норвегии, пишет издание.
С одного из них открывается полный вид на важнейшую военно-морскую базу страны — Хааконсверн.
Кроме того, в Ставангере бывший священник местной церкви РПЦ владеет недвижимостью рядом с Объединенным военным центром НАТО в Йотто.
"О связях РПЦ и российских спецслужб, пожалуй, напоминать не стоит", - пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко.