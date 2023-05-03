



РФ ночью атаковала Киев "Шахедами". Все дроны были сбиты

Ночью 3 мая армия РФ совершила очередную, уже третью за последние дни, атаку, направив на Киев дроны-камикадзе типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили все вражеские БПЛА. Жертв и разрушений в столице нет. Эту информацию подтвердили в Киевской областной военной администрации.

Нынешняя воздушная атака Киева со стороны российских войск стала третьей за последние шесть дней.

"На этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, российские оккпанты, как обычно, использовали иранские БПЛА "Shahed"", - рассказал глава КГВА Сергей Попко в Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Чиновник обратил внимание, что тактика противника остается неизменной, и атаки осуществляются с наступлением темного времени суток, при этом РФ запустила барражирующие боеприпасы ("Шахеды") с разных направлений.

"По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели. Данные оперативной сводки на данный момент - без жертв и разрушений. Информация уточняется", - сказал Попко.

Чиновник поблагодарил Силы противовоздушной обороны за отличную и профессиональную службу.

"Вы в очередной раз спасли жизнь киевлян и инфраструктуру города! Слава Украине!" - отметил Попко.

Надо отметить, что ночью, 3 мая, в Киев и области этой несколько раз звучали звуки взрывов на фоне воздушной тревоги и работы ПВО. Власти предупреждали и успокаивали: так шумного потому, что работает украинская ПВО.

Добавим, что перед этим, ночью 1 мая, во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. При этом силы ПВО ВСУ ночью уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева.