



Резня в ТЦ в Сиднее: версия теракта исключена

Австралийская полиция официально исключила террористический мотив резни, устроенной в торговом центре в Сиднее.



Об этом сообщает телеканал ABC News.



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Как уже сообщалось ранее, напавшим оказался 40-летний Джоэл Каучи. Он страдал от психического расстройства.



По версии следствия, им не двигали какие-либо конкретные мотивы или идеологии. В ходе расследования полиция исключила версию теракта.



Как уже стало известно ранее, большинством жертв и раненых оказались женщины. В полиции пообещали проверить, церенаправленно ли напал Каучи на них, избегая мужчин.

