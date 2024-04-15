Резня в ТЦ в Сиднее: версия теракта исключена
Австралийская полиция официально исключила террористический мотив резни, устроенной в торговом центре в Сиднее.
Об этом сообщает телеканал ABC News.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Как уже сообщалось ранее, напавшим оказался 40-летний Джоэл Каучи. Он страдал от психического расстройства.
По версии следствия, им не двигали какие-либо конкретные мотивы или идеологии. В ходе расследования полиция исключила версию теракта.
Как уже стало известно ранее, большинством жертв и раненых оказались женщины. В полиции пообещали проверить, церенаправленно ли напал Каучи на них, избегая мужчин.