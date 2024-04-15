



Нацелился на женщин: новые подробности о теракте в Сиднее

Целями сумасшедшего, устроившего резню в торговом центре в Сиднее, были женщины.



По данным Мetro, среди его шести жертв была мама, которая погибла, защищая собой 9-месячную дочку.



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Опознанными жертвами убийцы оказались: 55-летняя художница и дизайнер Пикрия Дарчия, 38-летняя мама и физиотерапевт Эшли Гуд, 25-летняя ассистентка по электронной коммерции Дон Синглтон, ее отец - миллионер Джон Синглтон, 30-летний охранник Фараз Тахир, 47-летний архитектор и мать двоих детей Джейд Янг и 24-летня гражданка Китая Исюань Чэн.



40-летний Джоэл Коши успел ранить минимум 14 человек, прежде чем был застрелен прибывшим на место резни офицером. В основном, среди его жертв были женщины.



Эшли Гуд скончалась от ран после того, как попыталась своим телом защитить маленькую дочь.



"Женщину ударили ножом, она подошла с ребенком и кинула его мне, а я поймал малышку", — рассказал очевидец в комментарии 9News Sydney.



Сейчас полиция выясняет, целенаправленно ли убийца нападал на женщин, избегая мужчин.



"Пять из погибших - женщины, и большинство пострадавших в больнице - тоже женщины. Видео говорят сами за себя. Расследование будет проведено, оно будет всеобъемлющим", - сообщили в полиции.