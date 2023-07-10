



Резня в детском саду в Китае: шесть человек погибли

Шесть человек погибли и один ранен сегодня в результате нападения на детский сад в провинции Гуандун на юге Китая, сообщила пресс-секретарь городского правительства.



"В числе жертв один воспитатель, двое родителей и трое детей. Один подозреваемый арестован", — сказала она, добавив, что полицейское расследование продолжается.



Она не сообщила подробностей о личности или возрасте жертв, а также об оружии, использованном при нападении, которое произошло в городе Ляньцзян.



Подозреваемым оказался 25-летний мужчина по фамилии Ву, говорится в заявлении местной полиции.



Инцидент произошел около 7:40 утра, сообщает поддерживаемая государством China News Network.



В то время как огнестрельное оружие находится под строгим контролем, Китай борется с волной массовых ножевых ранений.



В последние десятилетия в Китае растет число насильственных преступлений по мере роста экономики и быстрого увеличения разрыва между богатыми и бедными.



В последние годы по всей стране произошли нападения со смертельным исходом на учащихся и школы.



Атаки вынудили власти усилить меры безопасности и вызвали призывы к дальнейшему изучению коренных причин таких насильственных действий.



В августе прошлого года три человека были убиты и еще шестеро ранены в результате ножевого нападения на детский сад в провинции Цзянси на юго-востоке Китая.



В апреле 2021 года двое детей были убиты и 16 ранены, когда мужчина с ножом вошел в детский сад на юге Китая.



В июне прошлого года 37 учеников и двое взрослых были ранены нападавшим с ножом в начальной школе на юге Китая.



А в ноябре 2019 года мужчина перелез через стену детского сада на юго-западе провинции Юньнань и облил людей едкой жидкостью, ранив 51 из них, в основном учеников.



В том же году восемь школьников погибли и двое других были ранены в ходе нападения на школу в центральной провинции Хубэй, а 40-летний мужчина был арестован.



А в апреле 2018 года 28-летний мужчина убил девять студентов колледжа и ранил еще 12 возле их учебного забедения в северной провинции Шэньси.

Позже нападавший сказал, что действовал из мести после того, как его домогался ученик той же школы.