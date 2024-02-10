



Репер Чуй Монтана был похищен и убит Тихуане

Мексиканский репер Хесус Карденас, более известный как Чуй Монтана, был застрелен на одном из участков шоссе, ведущего из Росарито в Тихуану.



Тело было найдено в наручниках с огнестрельными ранениями на обочине дороги, сообщил в местных СМИ секретарь по безопасности и защите граждан Тихуаны Фернандо Санчес. Полиция полагает, что перед убийством он был похищен.



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По словам Санчеса, полиция позже подтвердила, что жертвой был певец.

