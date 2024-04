Разрушительное землетрясение на Тайване: сотни пострадавших

В результате разрушительного землетрясения на Тайване число пострадавших превысило 710 человек.



Об этом сообщают местные СМИ.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Поисково-спасательные операции продолжаются. Пропавшими без вести считаются 77 человек.



Как сообщалось ранее, в результате мощного землетрясения погибли минимум четыре человека.

Shocking Visuals:



These are real scenes of the earthquake in #Taiwan, its not a movie.



PS: Massive earthquake magnitude of 7.5 hit Japan and Taiwan.

Praying for the people's safety 🙏#Earthquake #Tsunami #Japan

#Taiwan pic.twitter.com/YIrQHAx7Wl