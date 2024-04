На Тайване возросло число жертв из-за землетрясения

В результате землетрясения на Тайване возросло число погибших и пострадавших.



Погибли четыре человека, ранены как минимум 97.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Поисково-спасательная операция продолжается. По данным экстренных служб, люди могут находиться под обломками зданий.



Напомним, что Тайвань всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,7.

🔥🚨BREAKING NEWS: Multiple skyscrapers and houses have collapsed in Taiwan after massive 7.5 magnitude earthquake. pic.twitter.com/CmifL5cTj1

These are real scenes of #earthquake in #Taiwan, not a movie . Let's pray for the people safety ..#Taiwan #Earthquake #Tsunami #China #Hualien #Japan #Terremoto pic.twitter.com/5vePTRYkTQ