



Ракетный удар по Одессе: десятки раненых и погибших

В пятницу, 15 марта, российские войска атаковали Одессу ракетами. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура. Оккупанты коварно ударили по городу повторно, когда на место прибыли медики и спасатели, известно о десятках пострадавших, есть погибший работник ГСЧС.



В Министерстве здравоохранения сообщают о 46 пострадавших, число погибших возросло до 14, среди них сотрудник ГСЧС и фельдшер, сообщили в Офисе генпрокурора.



Воздушная тревога в Одессе и области была объявлена в 11:01. Почти сразу жители облцентра услышали первый взрыв, около 11:03. Уже в 11:04 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ракеты на Одессу. После чего прогремел повторный взрыв.



Мониторинговые каналы сообщают, что при атаке российские войска использовали баллистику, которая, мол, была выпущена с территории временно оккупированного Крыма. Позже в Воздушных силах тоже сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения, но с востока.



Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что на месте работают все соответствующие службы. "Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненные. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - проинформировал Кипер.



В свою очередь директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила о ситуации в учебных заведениях. "С детьми в учебных заведениях все ок. Держимся", - сообщила она.



По информации ГСЧС, в результате российского ракетного удара по городу была повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания возник пожар.



"Спасатели ГСЧС сразу прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время проведения работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель", - говорится в сообщении.



Ударом также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля.



В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

На месте работают 50 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС.