



Птичий грипп: Бразилия объявила чрезвычайную ситуацию

Бразилия объявила чрезвычайную ситуацию в области охраны здоровья животных сроком на шесть месяцев после того, как у диких птиц было обнаружено несколько случаев птичьего гриппа.



Семь случаев были зарегистрированы в штате Эспириту-Санту, еще один обнаружен в штате Рио-де-Жанейро.



Объявление чрезвычайной ситуации облегчает правительству принятие мер по предотвращению распространения высококонтагиозного вируса H5N1.



Бразилия является крупнейшим в мире экспортером куриного мяса с годовым объемом продаж почти 10 миллиардов долларов.



Власти говорят, что случаи были обнаружены далеко от основных районов производства Бразилии на юге страны.



Однако вспышки птичьего гриппа в других местах иногда наблюдались после обнаружения случаев птичьего гриппа у диких птиц.



Обнаружение случая на ферме часто вызывает выбраковку большого количества птиц, а иногда может привести к торговым ограничениям со стороны других стран.



Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения была объявлена ​​по всей стране на следующие 180 дней в качестве меры предосторожности.



С октября 2021 года мир переживает самую сильную вспышку птичьего гриппа , в результате которой погибло больше диких птиц, чем когда-либо прежде. Некоторые млекопитающие также заражаются этой болезнью.



Ученые до сих пор не уверены, почему эта вспышка оказалась намного хуже, чем другие, но Всемирная организация по охране здоровья животных (WOAH) сообщила о "разрушительных последствиях для здоровья и благополучия животных".



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что за дальнейшим распространением вируса H5N1 необходимо будет внимательно следить, чтобы увидеть, не мутирует ли он в форму, которая может распространяться среди людей.



Случаи, которые действительно имеют место, являются результатом тесного контакта людей с инфицированными птицами.

