



В Бразилии подтвержден первый в истории случай птичьего гриппа у диких птиц

Бразилия, крупнейший в мире экспортер куриного мяса, впервые подтвердила наличие высокопатогенного птичьего гриппа, сообщило министерство сельского хозяйства, пишет Reuters.



Два случая были обнаружены у диких птиц и не должны привести к запрету импорта бразильских продуктов птицеводства в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), по данным правительства Бразилии.



Вирус птичьего гриппа может убивать целые стаи птиц и наносить ущерб сельскохозяйственному сектору. Экспорт курятины из Бразилии вырос на 27% в прошлом году до 9,76 млрд долларов, поскольку другие страны пострадали от глобальной вспышки вируса, однако в южноамериканской стране до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.



Правительство Бразилии подтвердило обнаружение вируса гриппа подтипа H5N1 у двух птиц, мигрирующих у берегов юго-восточного штата Бразилии Эспириту-Санту. Основные штаты Бразилии по производству птицы находятся на крайнем юге и центральном западе.



Министерство сельского хозяйства заявило, что поскольку случаи были обнаружены у диких животных, статус Бразилии "как страны, свободной от HPAI", не пострадал.



Основными импортерами куриных продуктов в Бразилию в апреле были Китай, Япония, Южная Африка и Саудовская Аравия.

