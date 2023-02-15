



Пожар близ роддома в Иерусалиме взят под контроль

К вечеру, 15 февраля, сотрудникам пожарно-спасательной службы удалось взять под контроль пожар, вспыхнувший недалеко от больницы Бикур-Холим в Иерусалиме.



Возгорания произошли в здании типографии и фабрике, которые находились рядом с медицинским учреждением.



По предварительной оценке, пожар вспыхнул в результате сварочных работ в одном из зданий. К счастью, обошлось без пострадавших.



Напомним, что родительное и послеродовое отделения больницы были эвакуированы с целью безопасности в "Шаарей Цедек". В частности, были перевезены около 40 матерей и младенцев. Здание медучреждения не пострадало.



В ходе эвакуации начались роды у одной из пациентки. Ребенок появился на свет недоношенным, но здоровым.