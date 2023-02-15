Пожар близ роддома в Иерусалиме взят под контроль
К вечеру, 15 февраля, сотрудникам пожарно-спасательной службы удалось взять под контроль пожар, вспыхнувший недалеко от больницы Бикур-Холим в Иерусалиме.
Возгорания произошли в здании типографии и фабрике, которые находились рядом с медицинским учреждением.
По предварительной оценке, пожар вспыхнул в результате сварочных работ в одном из зданий. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, что родительное и послеродовое отделения больницы были эвакуированы с целью безопасности в "Шаарей Цедек". В частности, были перевезены около 40 матерей и младенцев. Здание медучреждения не пострадало.
В ходе эвакуации начались роды у одной из пациентки. Ребенок появился на свет недоношенным, но здоровым.
הפגייה בבית החולים "ביקור חולים" פונתה כאמצעי זהירות למטופלות ולפגים@moyshis pic.twitter.com/efpZLbpY94— כאן חדשות (@kann_news) February 15, 2023