



Иерусалим: возле родительного дома Бикур-Холим вспыхнул пожар

Днем, 15 февраля, возле родительного дома Бикур-Холим на улице ХаРав Аган в Иерусалиме вспыхнул масштабный пожар.



По предварительным данным, возгорание произошло на заводе, который находится рядом.



По данным 12-го канала израильского ТВ, в настоящее время информация о пострадавших не поступала. В медицинском комплексе провели с целью безопасности эвакуацию. Уточняется, что некоторых пациентов переправляют в "Шаарей Цедек". Предварительно, эвакуированы 30 человек, в том числе, недоношенный малыш.



Издание Ynet сообщает, одна пациентка родила недоношенного ребенка за пределами больницы во время эвакуации. Роды прошли успешно, малыш появился на свет здоровым.



На месте пожара работают сотрудники пожарно-спасательной службы, которые пытаются локализовать возгорание. Причина пожара будет установлена позже. Район окутан плотным дымом.