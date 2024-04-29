



Появились новые подробности убийства двух украинских военных в Германии

У небольшой стены в баварском городе Мурнау появился стихийный мемориал, посвящённый двум убитым на этом месте украинцам. Люди приносят туда цветы, флаги Украины и свечи, сообщает канал BILD на русском.



В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что два убитых украинца - одному из них было 36 лет, второму 23 года - находились в Баварии на "медицинской реабилитации" после участия в военных действиях.



В убийстве подозревают гражданина России. По версии следствия, он зарезал двух украинских военных: один из них скончался сразу, второй - позже в больнице. Подозреваемого нашли в его квартире недалеко от места преступления. На дверной ручке полицейские обнаружили кровь его жертв.



Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что следствие будет подробно выяснять мотивы преступления. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил своим дипломатам внимательно следить за этим делать и поддерживать контакт с правоохранителями из Германии.



По данным немецкой полиции, пока что нет доказательств того, что убийство как-то связано с российским вторжением в Украину. По всей видимости, все трое мужчин были знакомы до преступления.

