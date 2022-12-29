



Попытка переворота в Бразилии: арестованы четверо подозреваемых

Бразильская полиция заявила, что в четверг она арестовала четырех человек и провела общенациональные рейды в рамках расследования предполагаемой попытки государственного переворота во время беспорядков со стороны сторонников побежденного ультраправого президента Жаира Болсонару.



Бразильские власти во главе с Верховным судом расправляются с небольшим, но преданным меньшинством сторонников Болсонару, которые отказываются признать победу на выборах избранного президента Луиса Инасио Лулы да Силвы и призывают к военному перевороту.



Аресты прошли всего за несколько дней до инаугурации Лулы в воскресенье и менее чем через неделю после того, как бразильская полиция заявила, что сорвала заговор с бомбой, организованный предполагаемыми сторонниками Болсонару.



Федеральная полиция заявила в четверг, что они вручили 32 ордера на обыск и арест в восьми штатах по распоряжению Верховного суда.



Предполагаемые преступления включали "квалифицированный ущерб, поджог, преступное объединение, насильственную отмену верховенства закона и государственный переворот, максимальное совокупное наказание за которые составляет 34 года лишения свободы", — говорится в заявлении.



По словам Клео Маззотти, возглавляющей отдел федеральной полиции по борьбе с организованной преступностью, утром в четверг было арестовано четыре человека, и ожидается, что задержания будут продолжаться, поскольку полиция ведет поиски еще 21 подозреваемого.

