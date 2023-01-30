



Попытка инфильтрации из Сирии: один подозреваемый погиб

Армия обороны Израиля выявила двух вооруженных подозреваемых, которые пересекли забор безопасности из Сирии на юге Голанских высот.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Силы ЦАХАЛа предотвратили пересечение границы и провели арест подозреваемых", - сказано в заявлении.



По данным ЦАХАЛа, солдаты открыли предупредительный огонь. Один из подозреваемых был ранен.



Пострадавшему оказали первую помощь на месте. Позже он скончался от полученных ран. Второй подозреваемый вернулся на сирийскую территорию. По факту происшествия начато расследование.