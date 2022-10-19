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Поножовщина в Германии: двое убитых
19.10.2022 01:28 Ольга Белозерова

Поножовщина в Германии: двое убитых

Два человека были убиты и еще один серьезно ранен в результате поножовщины, которая произошла на юго-западе Германии.

Подозреваемый в нападении был задержан, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление полиции.

Как отмечается, полиция была уведомлена о поножовщине в пригороде Людвигсхафена во вторник днем. 25-летний подозреваемый сначала скрылся, но его задержали позже в аптеке.

В процессе полицейские применили огнестрельное оружие, и подозреваемый был ранен.

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