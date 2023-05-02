



Полиция Португалии изъяла более 4 тонн кокаина, спрятанного в партии бананов

Португальская полиция объявила во вторник об изъятии 4,2 тонны кокаина, спрятанного в партии бананов, стоимость наркотиков оценивается более чем в 100 миллионов долларов.



Это одна из крупнейших изъятых партий наркотиков в стране за последние годы. Хотя никаких арестов произведено не было, координатор полиции Витор Ананиас заявил, что конфискация означает "серьезный финансовый удар" по причастной к этому преступной организации.



Ананиас сказал, что подозреваемая банда "хорошо известна властям".



Крупная партия чистого кокаина была обнаружена спрятанной среди шести поддонов с бананами, прибывших в порт Сетубал из Колумбии.



Конфискация стала возможной в результате "интенсивного сбора информации" португальской полицией в сотрудничестве с международными партнерами.



Крупнейший в Португалии арест наркотиков в этом году произошел после того, как итальянские власти изъяли на прошлой неделе кокаин на сумму более 400 миллионов долларов, что является одной из крупнейших операций по борьбе с наркотиками в стране за последние десятилетия.



В Испании полиция также ликвидировала крупнейшую в Европе лабораторию по производству кокаина в прошлом месяце после совместной работы с властями Португалии и Колумбии.

