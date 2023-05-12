



Погибший в атаке на синагогу в Тунисе будет похоронен в Израиле

Останки Авиэля и Бенджамина Хадада, погибших в результате теракта у синагоги на острове Джерба ​​в Тунисе, были доставлены во Францию ​​в четверг.



Останки Авиэля Хадада будут перевезены для захоронения в Израиле в пятницу. Министерство иностранных дел Израиля поддерживает связь с семьей Авиэль в Израиле и помогает им в это трудное время.



Министр иностранных дел Эли Коэн опубликовал в пятницу заявление: "Наши сердца болят из-за преждевременной потери Авиэля и Бенджамина Хадада, да упокоятся они с миром, которые были убиты в результате смертельного инцидента со стрельбой в Тунисе. Я знаю, что нет слов утешения, и боль безмерна. Авиэль возвращается домой, и нет слов, чтобы утешить семью."



Министерство иностранных дел в сотрудничестве с еврейской общиной Туниса в последние дни работало над тем, чтобы облегчить передачу останков Авиэля Хадада Израилю.



Ожидается, что останки Авиэля Хадада прибудут в Израиль в пятницу, а похороны состоятся в Нетивоте до начала Шаббата.

