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Под Ростовом взорвалось авто с высокопоставленным военным РФ
14.06.2024 13:55 Алина Груднева

Под Ростовом взорвалось авто с высокопоставленным военным РФ

В Ростовской области взорвался автомобиль с высокопоставленным российским военным.

Соответствующее видео распространили местные жители в социальных сетях.

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По предварительным данным, транспортное средство принадлежало глава штаба военной части Вадиму Собесскому.

По слухам, военный выжил. Ему удалось вовремя выпрыгнуть из салона. На официальном уровне в РФ ситуацию не прокомментировали.

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