Под Ростовом взорвалось авто с высокопоставленным военным РФ
В Ростовской области взорвался автомобиль с высокопоставленным российским военным.
Соответствующее видео распространили местные жители в социальных сетях.
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По предварительным данным, транспортное средство принадлежало глава штаба военной части Вадиму Собесскому.
По слухам, военный выжил. Ему удалось вовремя выпрыгнуть из салона. На официальном уровне в РФ ситуацию не прокомментировали.
Машина начальника штаба военной части взорвалась возле военного городка в Ростовской области— Протесты в мире (@worldprotest_tg) June 14, 2024
Как сообщает канал "112", начальник штаба военной части Вадим Собесский ехал на своей "Вольво", в машине «начало дымить». pic.twitter.com/ew0qyNUS8m