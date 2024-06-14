



Под Ростовом взорвалось авто с высокопоставленным военным РФ

В Ростовской области взорвался автомобиль с высокопоставленным российским военным.



Соответствующее видео распространили местные жители в социальных сетях.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По предварительным данным, транспортное средство принадлежало глава штаба военной части Вадиму Собесскому.



По слухам, военный выжил. Ему удалось вовремя выпрыгнуть из салона. На официальном уровне в РФ ситуацию не прокомментировали.