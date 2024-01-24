



Под Белгородом упал российский Ил-76: фото, видео

В Белгородской области (РФ), недалеко от села Яблоново разбился военный самолет Ил-76. Как сообщают российские паблики, за некоторое время до его падения в области была объявлена ракетная опасность.



"Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Об этом сообщил наш источник. Предварительно инцидент произошел в Корочанском районе", – сообщит Telegram-канала "112" в среду, 24 января, уточнив, что на борту Ил-76 находились 63 человека и все они погибли. К слову, позже ее не единожды корректировали.







О "событии" в этом районе также в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



"Событие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", – написал чиновник.







Между тем российские паблики обнародовали видео и фото падения самолета, после чего раздался мощный взрыв. Утверждается, что это именно Ил-76, и по нему работал ЗРК, о чем свидетельствует предполагаемый след на фото.



К слову, вокруг информации о находившихся на борту людях, достаточно много непонятного.



Минобороны РФ официально сообщило, что на самолёте перевозили украинских пленных. Паблики пишут, что на этом же самолете украинских пленных везли на обмен 3 января.



Украина официально пока не подтверждала информацию и о сбитии Ил-76, ни о пленных на его борту.



"В Минобороны пока не могут подтвердить, что самолет поразили ВСУ, поскольку еще выясняют информацию", - сообщило "Суспільне".



Справка: Ил-76 - это тяжелый военно-транспортный самолет, который предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. Самолёт способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние 3600-4200 км.



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