



Переворот в погоде: дожди в Израиле могут продолжится до вечера





Ураган Даниэль, обрушившийся на Грецию и Ливию и повлекший за собой множество жертв, значительно ослабев пришел в Израиль.



С ночных часов по всей стране начались дожди, которые, как ожидается, продолжатся до вечера с разной интенсивностью; есть опасения наводнений на востоке и юге страны, возможны локальные наводнения в прибрежных городах. Кроме того, в течение дня погода будет облачной, сопровождаемой грозами и ветрами.



В Иерусалиме будет до 26 градусов, в Тель-Авиве до 30 градусов, в Кацрине 31 градус, в Нагарии 28 градусов, в Цфате 25 градусов, в Тверии 34 градуса, в Хайфе 28 градусов, в Тайбе 31 градус, в Ариэле 26 градусов, в Реховоте 31 градус, в Бейт-Шемеше 30 градусов, в Беэр-Шеве 31 градус и в Эйлате до 36 градусов.



Прогноз на ближайшие дни: завтра ожидается стабилизация погоды с повышением температуры - и она будет комфортной. В пятницу, в канун Рош Ха Шана, произойдет повышение температуры, которое продолжится в течение выходных и, по крайней мере, в начале следующей недели.

