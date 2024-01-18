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Пакистан атаковал Иран
18.01.2024 07:10 Аркадий Бочаровский

Пакистан атаковал Иран

Отголоски взрывов были слышны на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает французское информационное агентство AFP со ссылкой на иранские СМИ. 

Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что несколько человек получили ранения в результате атаки беспилотников и ракет и отметило, что СМИ Пакистана утверждают, что пакистанская армия атаковала Иран.

В медиа распространено заявление: “Пакистан наносит ответный удар по Ирану. Сегодня утром Пакистан нанес серию высококоординированных и целенаправленных точных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан-о-Балуджистан. Несколько террористов были убиты в ходе операции, проведенной на основе разведданных, под кодовым названием 'Марг Бар Сармачар”/
 

 

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