



Пакистан атаковал Иран

Отголоски взрывов были слышны на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает французское информационное агентство AFP со ссылкой на иранские СМИ.



Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что несколько человек получили ранения в результате атаки беспилотников и ракет и отметило, что СМИ Пакистана утверждают, что пакистанская армия атаковала Иран.



В медиа распространено заявление: “Пакистан наносит ответный удар по Ирану. Сегодня утром Пакистан нанес серию высококоординированных и целенаправленных точных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан-о-Балуджистан. Несколько террористов были убиты в ходе операции, проведенной на основе разведданных, под кодовым названием 'Марг Бар Сармачар”/

