



Падение Ил-76: а были ли на борту украинские пленные – объяснения экспертов

По полю нет признаков разбросанных тел, и потому заявление Минобороны РФ о том, что военный самолет перевозил 65 украинских пленных для обмена, кажется крайней сомнительной. К слову, по данным флайтрадара, самолет двигался на север от Белгорода, но не в сторону границы с Украиной.



Так прокомментировал первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, заметив также, что "пленных самолетами не перевозят!"



"Тем более, по заявлению МО РФ, на 65 пленных было всего 3 (!!!) сопровождающих! Вместе с экипажем – 74 человека на борту, по версии МО РФ. НО на поле не единого тела. То есть, на борту были 6 членов экипажа, в кабине", – "разложил по полочкам" Коваленко, заметив, что информация российского оборонного ведомства о пленных на борту – "это сплошной фейк".



В то же время он обратил внимание на другую информацию, более интересную – о том, что грузом на борту разбившегося Ил-76 были ЗУР для ЗРК С-300.



Эту версию, по словам эксперта, подтверждает и то, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю. То есть, после падения и удара о землю, была и ещё мощная детонация боекомплекта, констатировал он.



К слову, российский паблик, специализирующийся на военной авиации, сообщил, что Ил-76 вез пленных на обмен. Однако вскоре это сообщение было удалено, но его уже активно распространяют российские пропагандисты, утверждая, что пленные – украинцы, их перевозили на обмен, который должен был состояться днем в среду, 24 января.



Проанализировал крушение Ил-76 и аналитик авторитетного издания BILD Юлиан Рёпке, который сам пилотирует небольшие самолёты как лётчик-любитель.



"Ил-76 российских ВВС разбился и взорвался в Белгородской области, недалеко от границы с Украиной, загоревшись после взрыва уже в воздухе и начав разваливаться на части. Российские и украинские источники теперь сообщают, что Ил-76 был сбит. Невозможно иначе объяснить, почему местные жители услышали "что-то громкое" в небе, достали мобильные телефоны и смогли заснять катастрофу на видео. Если я правильно вижу, фюзеляж разваливается перед падением, а кабина отваливается от остальной части самолёта. Чтобы такое случилось, должен был произойти довольно сильный взрыв в воздухе", – написал Рёпке.



Сейчас украинские и российские анонимные телеграм-каналы, блогеры и военкоры публикуют противоречивые данные о том, был ли самолет сбит и действительно ли на борту были украинские военнопленные. Минобороны РФ заявило, что на место выехала комиссия для выяснения причин крушения



Украинская сторона пока не комментирует информацию. Источники "Интерфакс-Украина" в Минобороны Украины сообщил, что Ил-76 под Белгородом был сбит на взлете. Однако каких-либо других подробностей, включая предполагаемое присутствие на борту украинских пленных, он не привел.



А в Генштабе ВСУ заявили следующее: "На данный момент у нас нет информации о крушении Ил-76 под Белгородом, как только выясним достоверную информацию, мы будем информировать и коммуницировать".