



Отбился камнями: В США на 70-летнего туриста напала пума

В американском штате Юта 70-летний турист выжил после нападения пумы, которая атаковала его, когда мужчина пробирался через густую рощу в каньоне Даймонд-Форк.



Как пишет CBS News, животное напало на туриста и свалило его на землю. Пенсионер не растерялся, схватил камень и бросил его в хищника. Он продолжал швырять камни, пока животное не отступило. После этого турист добрался до своей машины и поехал в больницу.



По словам сотрудника офиса шерифа, он получил рваные раны на голове и руках. В настоящее время пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.



Представители власти сообщили, что сотрудники отдела ресурсов дикой природы штата Юта пытались отыскать пуму, но не смогли.