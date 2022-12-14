



Основателю криптобиржи FTX отказали в освобождении под залог

Суд на Багамах отказал Сэму Бэнкману-Фриду, основателю обанкротившейся биржи криптовалют FTX, в освобождении под залог.



Об этом сообщает ВВС. Суд отклонил ходатайство о его освобождении под залог, сославшись на «большой» риск побега, и приказал держать его под стражей в исправительном учреждении до 8 февраля.



Вчера власти США обвинили Бэнкмана-Фрида в "одном из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США". Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам.



По словам председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, бывший глава FTX построил "карточный домик на основе обмана".