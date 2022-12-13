



Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение по восьми пунктам

Американский регулятор Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане клиентов на миллиарды долларов, утверждая, что он злоупотреблял средствами, принадлежащими клиентам FTX.



Бэнкман-Фрид "построил карточный домик на основе обмана" в своих отношениях с инвесторами фирмы FTX, говорится в заявлении Комиссии.



В нем добавлено: "Сегодня мы привлекаем г-на Бэнкмана-Фрида к ответственности за мошенническое привлечение миллиардов долларов от инвесторов в FTX и нецелевое использование средств, принадлежащих торговым клиентам FTX".



Сообщается, что прокуратура США предъявила Сэму Бэнкману-Фриду восемь дополнительных пунктов в дополнение к обвинениям Комиссии по ценным бумагам и биржам, которые были обнародованы во вторник утром.



Новые обвинения варьируются от мошенничества с использованием электронных средств до отмывания денег.

