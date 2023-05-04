



В России орлов учат перехватывать дроны

Военный публицист Владислав Шурыгин опубликовал видео, на котором дрессированный орел на лету перехватывает дрон.



Таким образом он прокомментировал предложение первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов после новостей об атаке беспилотников на Кремль.



"Тренировки орлов - перехватчиков уже идут полным ходом", - написал Шурыгин в своем Телеграм-канале.



На видео запечатлено как птица ударяет по летящему дрону, а когда он опускается на землю, то садится рядом с ним.



Накануне Журавлев заявлял в интервью РИА "Новости", что "нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры, вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле".



