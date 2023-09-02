



Олигарху Коломойскому вручили подозрение. Суд планируют на сегодня. Фото

Бизнесмену Игорю Коломойскому утром 2 сентября вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. Об этом 2 сентября сообщила СБУ.



По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины – “мошенничество” и “легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем”.



Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.



Досудебное расследование продолжается.





12:23 Сторона обвинения в суде будет ходатайствовать об избрании олигарху Игорю Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сумма доказанного следствием ущерба составляет 527 млн грн, отметил собеседник, и практически такую же сумму залога для Коломойского будет просить сторона обвинения.

Судебное заседание запланировано на сегодня.