



Официально. Украина уничтожила российский БДК "Цезарь Куников"

Утром 14 февраля в Черном море Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Вооруженные Силы Украины уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".



Эту информацию официально подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.



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"Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили большой десантный корабль оккупантов – "Цезарь Куников", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.







СПРАВКА: На сайте ЧФ РФ сообщается, что "Цезарь Куников" – это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".



Корабль может использоваться для постановок минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.



Личный состав − 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль и плавать во всех незамерзающих морях и океанах без ограничений.



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