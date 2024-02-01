Один из захвативших заложников в Турции: близкие будут за меня молиться
Один из террористов, захвативших заложников на заводе P&G в Турции, оказался художником.
"Отныне единственное, что будут делать мои близкие, — это молиться за меня, как они молятся за Палестину", - написал он в соцсети.
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Семеро сотрудников завода удерживаются в заложниках уже полдня. По данным главного офиса P&G в Цинциннати, других работников эвакуировали.
"Работаем с местными властями над решением неотложной ситуации", - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что еще одного террориста зовут Ибрагим Ешил, который до этого работал подрядчиком.