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Захват заложников на заводе в Турции: новые подробности
01.02.2024 20:17 Алина Груднева

Захват заложников на заводе в Турции: новые подробности

Заложников на заводе P&G в Турции захватили два человека, а не один, как предполагалось изначально.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

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Личность второго террориста в настоящее время неизвестна. Ранее стало известно, что заложников захватил Ибрагим Ешил, который до этого работал подрядчиком по ремонту.

Он выступает против операции Армии обороны Израиля в Газе. Переговоры с террористом продолжаются. 

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