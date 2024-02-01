Захват заложников на заводе в Турции: новые подробности
Заложников на заводе P&G в Турции захватили два человека, а не один, как предполагалось изначально.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
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Личность второго террориста в настоящее время неизвестна. Ранее стало известно, что заложников захватил Ибрагим Ешил, который до этого работал подрядчиком по ремонту.
Он выступает против операции Армии обороны Израиля в Газе. Переговоры с террористом продолжаются.
🔴 #SONDAKİKA#Kocaeli’de rehine krizine dair ilk görüntüler geldi!— Flood (@_floodhaber) February 1, 2024
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