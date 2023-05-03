Один из главарей криминального клана Харири арестован за угрозы адвокатам
Один из лидеров криминального клана Харири арестован по подозрению в угрозах адвокатам и офицерам полиции.
Об этом сообщает Walla.
Уточняется, что подозреваемым оказался Насер Харири. По версии следствия, он угрожал адвокатам и полицейским во время слушаний по возбуждению против него уголовного дела о вымогательствах.
Напомним, на прошлой неделе на шоссе 6 был убит сын главы криминального клана Харири. Он находился в машине, которая стояла на обочине дороги, когда из проезжавшего мимо автомобиля открыли огонь.