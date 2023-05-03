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Один из главарей криминального клана Харири арестован за угрозы адвокатам
03.05.2023 17:38 Алина Груднева

Один из главарей криминального клана Харири арестован за угрозы адвокатам

Один из лидеров криминального клана Харири арестован по подозрению в угрозах адвокатам и офицерам полиции.

Об этом сообщает Walla.

Уточняется, что подозреваемым оказался Насер Харири. По версии следствия, он угрожал адвокатам и полицейским во время слушаний по возбуждению против него уголовного дела о вымогательствах.

Напомним, на прошлой неделе на шоссе 6 был убит сын главы криминального клана Харири. Он находился в машине, которая стояла на обочине дороги, когда из проезжавшего мимо автомобиля открыли огонь.

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