



Один из главарей криминального клана Харири арестован за угрозы адвокатам

Один из лидеров криминального клана Харири арестован по подозрению в угрозах адвокатам и офицерам полиции.



Об этом сообщает Walla.



Уточняется, что подозреваемым оказался Насер Харири. По версии следствия, он угрожал адвокатам и полицейским во время слушаний по возбуждению против него уголовного дела о вымогательствах.



Напомним, на прошлой неделе на шоссе 6 был убит сын главы криминального клана Харири. Он находился в машине, которая стояла на обочине дороги, когда из проезжавшего мимо автомобиля открыли огонь.