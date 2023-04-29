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Ликвидация на шоссе №6: убит сын главы криминального клана Харири
29.04.2023 10:01 Аркадий Бочаровский

Ликвидация на шоссе №6: убит сын главы криминального клана Харири


Стали известны подробности убийства на шоссе №6 минувшей ночью.

Погибший - сын Мехди Харири, 19-летний житель Умм аль-Фахма и сын главы преступной организации Харири. Он был убит на трассе №6 недалеко от Калькилии. 

Харири скончался от полученных ранений  в больнице "Меир" в Кфар-Сабе. Вместе с ним был эвакуирован еще один раненый 21-летний мужчина, в состоянии средней тяжести. 

По всей видимости, Харири находился в машине, которая стояла на обочине дороги, и проезжавший мимо автомобиль открыл по ним огонь. Полиция начала расследование дела.

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