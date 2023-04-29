



Ликвидация на шоссе №6: убит сын главы криминального клана Харири



Стали известны подробности убийства на шоссе №6 минувшей ночью.



Погибший - сын Мехди Харири, 19-летний житель Умм аль-Фахма и сын главы преступной организации Харири. Он был убит на трассе №6 недалеко от Калькилии.



Харири скончался от полученных ранений в больнице "Меир" в Кфар-Сабе. Вместе с ним был эвакуирован еще один раненый 21-летний мужчина, в состоянии средней тяжести.



По всей видимости, Харири находился в машине, которая стояла на обочине дороги, и проезжавший мимо автомобиль открыл по ним огонь. Полиция начала расследование дела.