



Ночная атака по РФ: Минобороны заявляет о сбитии 87 украинских дронов

Неспокойной выдалась ночь 14 июня не только для жителей Украины, но и для жителей Российской Федерации.



В Минобороны РФ поспешили отчитаться о сбитии аж 87 дронов – 70 украинских беспилотников якобы ликвидировали над территорией Ростовской области, и еще 17 – над территорией Белгородской (2), Волгоградской (2), Воронежской (6) и Курской областей (6), а также над временно оккупированном Крымом (1).



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Ночью в пабликах сообщали о мощных взрывах в частности, в Курской, Воронежской и Ростовской областях, где были и "прилеты". Так, после атаки дронов в районе аэродрома в Морозовске Ростовской области, жители города остались без света после. Губернатор Ростовской области Василий Голубев утверждает, что российские силы ПВО полностью отразили массовую атаку БпЛА в регионе.



Известно также, что в Воронежской области дроны атаковали нефтебазу в Лискинском районе и серьезно повредили резервуары с топливом. Местный губернатор также утверждает, что пострадавших нет, и продолжается ликвидация последствий происшествия, уточняется информация о повреждениях объекта.



Сообщалось об атаке дронов на Курск и Ростов-на-Дону, где также раздавались взрывы. Момент взрыва в Ростове-на-Дону попал на видео:





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