



Неисправность ремней безопасности: Tesla отзывает 16 тысяч авто

Tesla отзывает почти 16 тысяч своих автомобилей Model S и Model X 2021-2023 годов выпуска, из-за проблем с ремнями безопасности переднего ряда. Об этом сообщает Associated Press.



Компания Tesla в своем отчете заявила, что в автомобилях ремень безопасности первого ряда был отсоединен от крепления предыдущего натяжителя для выполнения ремонта и, возможно, не был должным образом подсоединен назад. Это может увеличить риск получения травмы.



В марте органы регулирования безопасности на дорогах США приступили к расследованию возможных проблем с ремнями безопасности в Tesla. Компания выявила 12 гарантийных претензий, связанных с этой проблемой, но заявила об “отсутствии каких-либо аварий, травм или смертей, которые могли бы быть связаны с ремнями безопасности”.



Tesla объявила, что проведет бесплатные проверки и при необходимости подключит оба пояса безопасности первых сидений к преднатяжителям. В случае обнаружения неисправности в авто ремонт будет выполнен бесплатно.