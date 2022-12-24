



Названо число членов ЧВК "Вагнер" в Украине

В Украине на фронте находятся около 50 тысяч наемников ЧВК "Вагнер".



Об этом сообщает The Hill со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джона Кирби.



По его словам, на фронте находятся, в том числе, 10 тысяч контрактников и 40 тысяч зэков.



"Для нас совершенно очевидно, что ЧВК Вагнер становится конкурирующим центром власти для российской армии и других российских министерств. Евгений Пригожин и другие чиновники компании вербовали осужденных из тюрем для боевых действий на передовой, поскольку сталкиваются с проблемами вербовки среди других россиян", - отметил он.



По словам Кирби, заключенные, воюющие в Украине, имеют серьезные заболевания. Он также отметил, что Пригожин тратит в месяц на ЧВК свыше 100 миллионов долларов.