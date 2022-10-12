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Наводнение в Нигерии унесло жизни больше 500 человек
12.10.2022 17:29 Ольга Белозерова

Наводнение в Нигерии унесло жизни больше 500 человек

Власти Нигерии сообщили, что число жертв наводнения, которое в последние недели разорило страну, превысило 500 человек.

Еще более 1500 человек получили ранения, а 1,4 миллиона стали перемещенными лицами, сообщает ВВС.

Нигерия борется с наводнениями с июля этого года. Стихия затронула 31 из 36 штатов страны. 

Наводнения были вызваны проливными дождями и сбросом властями избытка воды из плотин в Нигерии и крупной плотины в соседнем Камеруне. Эксперты также частично связывают наводнение с влиянием изменения климата.
 

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