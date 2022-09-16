Наводнение в Италии унесло жизни 8 человек
Сильный ливень в итальянском регионе Марке привел к наводнению, которое унесло жизни по меньшей мере восьми человек.
Власти сообщили, что еще четверо жителей считаются пропавшими без вести. В районе работают не менее 180 спасателей.
"На данный момент пропали мать с 8-летней дочерью, которые пытались убежать. А в другой ситуации убегали мать и сын: в этом случае мать спасли", - сказал мэр Барбары Риккардо Паскуалини.
Стихийное бедствие настигло регион 15 сентября.