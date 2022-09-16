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Наводнение в Италии унесло жизни 8 человек
16.09.2022 17:46 Александр Юзовский

Наводнение в Италии унесло жизни 8 человек

Сильный ливень в итальянском регионе Марке привел к наводнению, которое унесло жизни по меньшей мере восьми человек.

Власти сообщили, что еще четверо жителей считаются пропавшими без вести. В районе работают не менее 180 спасателей.

"На данный момент пропали мать с 8-летней дочерью, которые пытались убежать. А в другой ситуации убегали мать и сын: в этом случае мать спасли", - сказал мэр Барбары Риккардо Паскуалини.

Стихийное бедствие настигло регион 15 сентября.

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