



Наводнение в Италии унесло жизни 8 человек

Сильный ливень в итальянском регионе Марке привел к наводнению, которое унесло жизни по меньшей мере восьми человек.



Власти сообщили, что еще четверо жителей считаются пропавшими без вести. В районе работают не менее 180 спасателей.



"На данный момент пропали мать с 8-летней дочерью, которые пытались убежать. А в другой ситуации убегали мать и сын: в этом случае мать спасли", - сказал мэр Барбары Риккардо Паскуалини.



Стихийное бедствие настигло регион 15 сентября.