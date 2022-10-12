



Наводнение и оползни в Венесуэле: количество жертв возросло до 36

В результате оползня на севере Венесуэлы погибло 36 человек, более полусотни считаются пропавшими без вести.



“Оползень в штате Арагуа на севере Венесуэлы, случившийся на выходных, унес уже 36 жизней, еще 56 человек до сих пор разыскивают”, - говорится в сообщении информационного агентства Синьхуа со ссылкой на заявление венесуэльский министр внутренних дел, юстиции и мира Ремихио Себальоса.



Правительство Венесуэлы уже направило 300 тонн продуктов питания и воды в пострадавшие районы, сказал он, добавив, что более 3 тыс. сотрудников полиции и пожарной службы, службы гражданской обороны и Национальных боливарианских вооруженных сил были развернуты для оказания помощи в восстановлении.



Ранее вице-президент Делси Родригес сообщила, что в городе Лас Техериас, где произошла трагедия, полностью разрушены 317 домов, 757 повреждены.

Река Эль-Пато, что в 67 километрах к юго-западу от Каракаса, затопила и снесла несколько домов, магазинов и бойню, сообщает поисково-спасательная служба.



По ее словам, хотя подача электроэнергии была восстановлена, по-прежнему наблюдаются перебои в снабжении питьевой водой.