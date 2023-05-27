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На ж/д в Домодедово произошла диверсия
27.05.2023 15:20 Алина Груднева

На ж/д в Домодедово произошла диверсия

В России продолжается волна диверсий - в этот раз она совершена на железной дороге в Домодедово.

Об этом сообщает Shot.

Уточняется, что на ж/д подожгли четыре релейных шкафа. Это случилось в микрорайоне Белые Столбы прошлой ночью.

"Диверсанты вскрыли один из шкафов и закинули туда коктейль Молотова, потом подожгли еще три. Пожар заметили около четырех утра. После того как оборудование потушили, на месте обнаружили перчатки, тряпку со следами горения и окурок", - сказано в сообщении.

Уточняется, что из-за инцидента произошел незначительный сбой в движении электричек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
 

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