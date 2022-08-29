



На всей территории Ирака вводится комендантский час

Во всех мухафазах Ирака с 19:00 в понедельник вечером вводится комендантский час на фоне ожесточенных столкновений, которые произошли в Багдаде, сообщает Jerusalem Post.



Напомним, что сотни сторонников влиятельного шиитского священнослужителя Муктады Ас-Садры штурмовали дворец правительства Ирака после того, как тот объявил о своем уходе из политики.



После этого премьер-министр Ирака привел силовые структуры в Багдаде в состояние повышенной боеготовности. Был введен комендантский час в Багдаде.