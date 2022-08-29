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В Багдаде берут штурмом здание правительства Ирака
29.08.2022 15:46 Алина Груднева

В Багдаде берут штурмом здание правительства Ирака

Сотни сторонников влиятельного шиитского священнослужителя штурмуют дворец правительства Ирака после того, как тот объявил о своем уходе из политики.

 
Решение Муктады ас-Садра еще больше усугубило беспрецедентный политический кризис в Ираке.
 
Его последователи штурмуют Республиканский дворец, ключевое место встречи глав иракских государств и иностранных сановников.
 
30 июля они штурмовали здание парламента, чтобы помешать проиранским соперникам ас-Садра сформировать правительство.
 
Военные объявили общегородской комендантский час для гражданских лиц и транспортных средств.
 

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