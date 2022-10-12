



В Польше - утечка нефти на главной нити нефтепровода Дружба

Польский трубопроводный оператор PERN сообщил об обнаружении утечки вечером 11 октября на одной из нитей нефтепровода "Дружба".



Утечка произошла на одной из двух нитей западного участка трубопровода — примерно в 70 км от Плоцка. Это основной маршрут, по которому сырая нефть транспортируется в Германию.



Сообщается, что давление в поврежденной трубе немедленно выключили, в то время как вторая нить нефтепровода работает без изменений.



Пока причины инцидента неизвестны, место утечки взяли под усиленную охрану.