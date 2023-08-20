



На австралийском горно-лыжном курорте кресло с туристами слетело с подъемника

В Австралии трое 20-летних сноубордистов получили травмы после того, как кресло оторвалось от подъемника на горнолыжном курорте Тредбо.



Две женщины получили травмы спины, а мужчина – травмы лица, сообщает The Guardian.



Сообщается, что авария на подъемнике была вызвана "неожиданно сильным порывом ветра". Инцидент произошел 19 августа.



На фотографиях, размещенных в интернете, видно, как спасатели оказывают помощь пострадавшему туристу, а рядом на снегу лежит кресло.



Организация SafeWork NSW производит расследование инцидента.



"Серьезных травм не было, и трое пострадавших гостей находятся под наблюдением команды. Другие гости и кресла не пострадали. В Тредбо уверяют гостей, что их безопасность имеет первостепенное значение " , – говорится в официальном заявлении курортного комплекса.



