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На австралийском горно-лыжном курорте кресло с туристами слетело с подъемника
20.08.2023 20:36 Ирина Демьянова

На австралийском горно-лыжном курорте кресло с туристами слетело с подъемника

В Австралии трое 20-летних сноубордистов получили травмы после того, как кресло оторвалось от подъемника на горнолыжном курорте Тредбо.

Две женщины получили травмы спины, а мужчина – травмы лица, сообщает The Guardian.

Сообщается, что авария на подъемнике была вызвана "неожиданно сильным порывом ветра". Инцидент произошел 19 августа. 

На фотографиях, размещенных в интернете, видно, как спасатели оказывают помощь пострадавшему туристу, а рядом на снегу лежит кресло.

Организация SafeWork NSW производит расследование инцидента.

"Серьезных травм не было, и трое пострадавших гостей находятся под наблюдением команды. Другие гости и кресла не пострадали. В Тредбо уверяют гостей, что их безопасность имеет первостепенное значение " , – говорится в официальном заявлении курортного комплекса.

  Авария на кресельном подъемнике

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