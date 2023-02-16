



На 83 году жизни скончалась секс-символ 60-х Ракель Уэлч

Американская актриса и секс-символ 60-х Ракель Уэлч скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе 15 февраля в возрасте 82 лет. Причина смерти пока не обнародована.



Уэлч родилась под именем Джо-Ракель Техада в Чикаго 5 сентября 1940 года. Она изучала театр в колледже штата Сан-Диего, но бросила обучение, чтобы выйти замуж. Позже Ракель стала диктором метеоновостей на телеканале KFMB. Актриса стала известной в 1966 году, когда исполнила роль Лоаны в фильме "Миллион лет до нашей эры". Появление Ракель на афише фильма в бикини из натуральной кожи произвело фурор и превратило ее в голливудский секс-символ.



В 1973 году звезда получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в мюзикле "Три мушкетера" за роль Констанс Бонасье. Через год она приняла участие в сиквеле "Четыре мушкетера". Позже она снялась в таких фильмах, как "Председатель правления" и "Блондинка в законе", а на малом экране она сыграла эпизодическую роль в "Сайнфелде", а также в "Сабрине, юной ведьме", "Американской семье" и т.д. Ее последними ролями в 2017 году, стали Селеста Берч в фильме "Как стать латиноамериканской любовницей" и Роза в комедийно-драматическом телешоу "Встреться с моим папой".



В 2010 году актриса опубликовала мемуары под названием "Beyond The Cleavage", где написала об своем отказе сниматься в обнаженных сценах:

“Лично я всегда ненавидела чувствовать себя такой открытой и уязвимой. Я определенно использовала свое тело и сексуальную привлекательность в моей работе, но всегда придерживалась определенных рамок. Некоторые вещи я оставляю для личной жизни и они не продаются”.