



Мужчина, 24 года насиловавший свою дочь, из психбольницы отправится в тюрьму

Австрийский мужчина, который 24 года держал в плену свою дочь, тысячи раз насиловал ее и стал отцом семерых детей, может быть переведен из психиатрической лечебницы в обычную тюрьму, постановил суд.



Решение, однако, предусматривает, что 88-летний Йозеф Фритцль должен будет регулярно посещать психотерапию и проходить психиатрические обследования в течение 10-летнего заключения в тюрьме, сообщает Austria Press Agency.



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Просьба освободить его из-под стражи была отклонена, но это решение все равно является победой для адвокатов Фритцля, поскольку условия содержания в обычной тюрьме считаются улучшением по сравнению со строгим контролем в психиатрической клинике.



Его зверское преступление было раскрыто в 2008 году, а в 2009 году он был приговорен к пожизненному заключению за совершение инцеста, изнасилование, принуждение, ложное лишение свободы, порабощение и убийство по неосторожности одного из своих малолетних детей.



Фритцль стал известен как "монстр из Амштеттена" в честь северного австрийского городка, где в 1984 году он запер свою 18-летнюю дочь в звукоизолированном подвале своего дома.



В течение следующих 24 лет он неоднократно насиловал ее и родил от нее семерых детей, один из которых умер.



Жена Фритцля, которая жила на втором этаже дома вместе с остальными членами семьи, предположительно не знала о том, что происходило в подвале, как утверждают австрийские власти.

