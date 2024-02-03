



Момент взрыва на заводе "Лукойл" в РФ попал на видео

В сети появились видео с моментом взрыва на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Красноармейском районе Волгограда, который прогремел в ночь на 3 февраля.



По словам автора ролика, съемка велась в поселке Малые Чапурники Светлоярского района, что в пяти км от завода.



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"Я в 4:20 проснулась от очень сильного взрыва, потом где-то через полчаса был второй, но уже не такой сильный, как первый", - сказано в сообщении.



Ранее российские паблики сообщили, что в результате падения обломков БПЛА на заводе вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.

🤝🤝🤝 Пока США бомбила Иранские прокси на территории Сирии и Ирака.



Мы ночью бомбили очередной НПЗ "Лукойл" в Волгограде, крупнейший производитель нефтепродуктов в ЮФО.



Четвертая результативная атака НПЗ с начала 2024 года. pic.twitter.com/WiplBHqbDu — Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) February 3, 2024

У Волгограді БПЛА влучно атакував нафтопереробний завод “Лукойл”. Площа горіння нафтопродуктів, як повідомили рашисти, 300 кв.м. pic.twitter.com/OgLEmwRVsz — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) February 3, 2024