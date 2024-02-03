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Момент взрыва на заводе "Лукойл" в РФ попал на видео
03.02.2024 11:30 Алина Груднева

Момент взрыва на заводе "Лукойл" в РФ попал на видео

В сети появились видео с моментом взрыва на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Красноармейском районе Волгограда, который прогремел в ночь на 3 февраля.

По словам автора ролика, съемка велась в поселке Малые Чапурники Светлоярского района, что в пяти км от завода.

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"Я в 4:20 проснулась от очень сильного взрыва, потом где-то через полчаса был второй, но уже не такой сильный, как первый", - сказано в сообщении.

Ранее российские паблики сообщили, что в результате падения обломков БПЛА на заводе вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.

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