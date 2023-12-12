



Украина подверглась мощной DDoS-атаке: "укладывают" мобильных операторов и банк

Во вторник, 12 декабря, Украина подверглась серьезнейшей массированной DDoS-атаке. Первыми мишенями стали операторы мобильной сети – "Киевстар" "лег" еще рано утром, Vodafone и Lifecell уже начали сообщать о проблемах и перебоях в работе. Но на этом хакеры не остановились и перешли на банки – в эти минут отбивается от атаки Monobank.



Из-за сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" в Сумах не работает оповещения о тревоге. А по всему Львову горят фонарные столбы, их не могут отключить по той же причине – сбой в работе оператора. Наблюдаются проблемы в работе терминалов и валидаторов в общественном транспорте.



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В городском совете Сум сообщили, что пока уведомления о воздушной тревоге будет осуществляться работниками патрульной полиции и ГСЧС.



Что касается Львова, Львовсвет уточняет: в связи с технической неисправностью мобильного оператора "Киевстар", все отключения линий электропередач происходят в ручном режиме, поэтому время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено на неопределенный срок.



Надо сказать, что проблемы в "Киевстаре" вызвали цепную реакцию: Vodafone сообщает о возможности задержки зачисление денег из-за всплеска трафика на своих системах. Кроме того, у этого мобильного оператора уже "легло" приложение.



При открытии окошка появляется сообщение: "Технические работы". Также лег сайт "Водафона".



Появились проблемы с оплатой услуг. Люди пополняют счет (некоторые сразу на год), деньги с карты списывает, а на счет они не приходят. Пропадают бонусы.







Наблюдаются перебои в работе приложения Lifecell. Компания сообщает, что специалисты работают над проблемой.



Но проблемы начались не только у мобильных операторов. Сообщается о массированной DDoS атаке на Monobank, и происходит она прямо сейчас.







"Массированная DDoS атака на Моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем", - сообщил Соучредитель monobank Олег Гороховский.



Абоненты Kyivstar, которые оказались (https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/pfbid0PG2PuoDDRBauXXaxgRfbvoYp8wb9rzSMu3sw2uZGVmsAt6vYVe4LQmZWdqM5mHiHl) вне зоны досягаемости из-за глобального сбоя у оператора, могут обратиться за помощью к правоохранителям, - министр внутренних дел Игорь Клименко.







🟢 Если вам нужна срочная помощь - связаться с родными или вызвать экстренные службы - обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть.



🟢 Также вы можете попросить о помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах. В Пунктах Несокрушимости, развернутых на базе наших подразделений, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.