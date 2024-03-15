



Масштабный сбой в работе McDonald's по всему миру

По всему миру поступают сообщения о сбоях в работе системы McDonald's, в результате чего некоторые рестораны были закрыты, что вызвало жалобы в

социальных сетях. В то же время другие заведения возобновили работу после сбоев: люди заказывают и получают еду в Бангкоке, Милане и Лондоне.



Японская компания McDonald's сообщила на сайте X, что "во многих наших ресторанах по всей стране временно прекращена работа", назвав это "системным сбоем" и извинившись за причиненные неудобства.



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Сайт Downdetector также сообщил о всплеске проблем с приложением McDonald's за последние несколько часов.



Сообщений о проблемах в Израиле не поступало.



"Мы знаем о технологическом сбое, который затронул наши рестораны. В настоящее время проблема решена, и наши рестораны работают", - заявила Фанни Прамминг, менеджер по связям с общественностью McDonald's в Дании, в своем заявлении для The Associated Press.



"Проблема не связана с инцидентом, связанным с кибербезопасностью", - сказала Прамминг.



